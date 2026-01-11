Habilitan un teléfono para denunciar yuyales en Chacabuco

Comunicado.
El Municipio de Chacabuco informa que se encuentra habilitada la línea 2352-498147 para recibir denuncias relacionadas con terrenos baldíos, viviendas abandonadas y veredas que presenten acumulación de malezas.
Asimismo, se solicita a cada vecino responsabilidad, compromiso y conciencia social, ya que mantener la limpieza de la ciudad no es una opción, sino una obligación legal y un deber con la comunidad.
Evitemos sanciones y cuidemos la salud de todos. Mantener los espacios limpios es fundamental para evitar la proliferación de roedores, sus nidos y el contacto con sus secreciones (orina, heces y saliva), que representan un riesgo para la salud pública.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
