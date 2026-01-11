domingo, 11 de enero de 2026

Habilitan un teléfono para denunciar yuyales en Chacabuco

 


Comunicado.

El Municipio de Chacabuco informa que se encuentra habilitada la línea 2352-498147 para recibir denuncias relacionadas con terrenos baldíos, viviendas abandonadas y veredas que presenten acumulación de malezas.



Volver a Chacabuquero.

Asimismo, se solicita a cada vecino responsabilidad, compromiso y conciencia social, ya que mantener la limpieza de la ciudad no es una opción, sino una obligación legal y un deber con la comunidad.

Evitemos sanciones y cuidemos la salud de todos. Mantener los espacios limpios es fundamental para evitar la proliferación de roedores, sus nidos y el contacto con sus secreciones (orina, heces y saliva), que representan un riesgo para la salud pública.


Firma:

Municipalidad de Chacabuco


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Madrugada accidentada en Chacabuco

- Incidentes en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Se restableció el servicio de un pozo de agua en Chacabuco

- Profesional de Chacabuco es noticia nacional por su trabajo con los indígenas

- Pedido a vecinos de un barrio por el hantavirus y otra problemática

- Corte programado de energía en Chacabuco

- Necrológicas I

- Robaron en la madrugada y algo más

- Retuvieron motos.con escape ruidoso en Chacabuco

- Inseguridad en la noche de Chacabuco

on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)