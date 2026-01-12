Video: Incendio, pelea y disparo al aire en Chacabuco

Madrugada caliente.
Esta noche se registró un conflicto vecinal en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un incendio en una vivienda derivó en una pelea en la calle y hasta un disparo de escopeta por parte de la policía.
Video del momento del disparo:
Al parecer los involucrados tienen alguna relación de parentesco. Un grupo mayoritario acusó a otro estar vinculado al inicio del siniestro.
Si bien estaba presente la policía en un momento la situación se desbordó y el grupo mayoritario agredió en la calle al sujeto en cuestión que es conocido como El timbo Ferreyra.
Para separar a la persona que estaban peleando un policía efectuó un disparo en munición explosiva con una escopeta.
El fuego fue apagado por los bomberos voluntarios.
Ocurrió en border nave de Cacho entre Avellaneda y Padre Doglia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Retuvieron motos y licencias de conducir en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Más datos de los incidentes con heridos en un barrio de Chacabuco
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Vecinos traslados al Hospital de Chacabuco
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Sentida despedida para un vecino fallecido en Chacabuco
- Habilitan un teléfono para denunciar yuyales en Chacabuco
- Madrugada accidentada en Chacabuco
- Incidentes en el centro de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario