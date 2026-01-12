lunes, 12 de enero de 2026

Hallazgo en un barrio de Chacabuco

 

Esta tarde.

Se comunicó con Chacabuquero la vecina de Irala que sufrió el robo de una moto en horas de la madrugada.



Volver a Chacabuquero.

"Muchas gracias por compartir la búsqueda -expresó en un mensaje . Encontraron la moto cerca de las vías del tren, Nos avisó una persona. Hablamos con el jefe de policía de acá y el se comunicó con los de Chacabuco y fueron al lugar y estaba ahí"

"Esa foto es como estaba cuando la encontraron", explicó.



"Le faltan algunos plásticos, la luz y careta", reconoció 


