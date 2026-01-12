Hallazgo en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Se comunicó con Chacabuquero la vecina de Irala que sufrió el robo de una moto en horas de la madrugada.
Volver a Chacabuquero.
"Muchas gracias por compartir la búsqueda -expresó en un mensaje . Encontraron la moto cerca de las vías del tren, Nos avisó una persona. Hablamos con el jefe de policía de acá y el se comunicó con los de Chacabuco y fueron al lugar y estaba ahí"
"Esa foto es como estaba cuando la encontraron", explicó.
"Le faltan algunos plásticos, la luz y careta", reconoció
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Este fin de semana se realiza uno de los festivales más populares de Chacabuco
- Intiman a los propietarios de lotes de "Chacabuco para todos I"
- Le robaron y escaparon por tierra hacia Chacabuco
- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco
- Se fue de la casa y cuando volvió, le habían robado
- Video: Incendio, pelea y disparo al aire en Chacabuco
- Retuvieron motos y licencias de conducir en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Más datos de los incidentes con heridos en un barrio de Chacabuco
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Vecinos traslados al Hospital de Chacabuco
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Sentida despedida para un vecino fallecido en Chacabuco
- Habilitan un teléfono para denunciar yuyales en Chacabuco
- Madrugada accidentada en Chacabuco
- Incidentes en el centro de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario