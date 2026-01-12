lunes, 12 de enero de 2026

Le robaron y escaparon por tierra hacia Chacabuco

 

Rastros.

Una vecina de Irala, partido de Bragado, se comunicó con Chacabuquero para informar sobre un hecho de inseguridad 



"Me robaron una moto en la madrugada entre las 2:00 y 6:30", comentó.

Es una moto Honda Titán azul -agregó-. Yo soy de Irala pero al rodado se ve que se lo llevaron para Chacabuco, por el rastro que dejaron. Ya está hecha la denuncia".

Esta es la moto:

Si alguien tiene alguna información, que se comunique con el 911.


