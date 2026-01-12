Le robaron y escaparon por tierra hacia Chacabuco

Rastros.
Una vecina de Irala, partido de Bragado, se comunicó con Chacabuquero para informar sobre un hecho de inseguridad
Volver a Chacabuquero.
"Me robaron una moto en la madrugada entre las 2:00 y 6:30", comentó.
Es una moto Honda Titán azul -agregó-. Yo soy de Irala pero al rodado se ve que se lo llevaron para Chacabuco, por el rastro que dejaron. Ya está hecha la denuncia".
Esta es la moto:
Si alguien tiene alguna información, que se comunique con el 911.
