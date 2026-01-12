Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró el fallecimiento de un vecino en un domicilio de Chacabuco.
La Policía convocó al SAME para que un médico constatara la muerte.
Según trascendió, se trató de una persona de sexo masculino de 47 años.
Ocurrió en Villegas entre Espora y San Isidro Labrador.
