lunes, 12 de enero de 2026

Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró el fallecimiento de un vecino en un domicilio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

La Policía convocó al SAME para que un médico constatara la muerte.

Según trascendió, se trató de una persona de sexo masculino de 47 años.

Ocurrió en Villegas entre Espora y San Isidro Labrador.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Se fue de la casa y cuando volvió, le habían robado

- Video: Incendio, pelea y disparo al aire en Chacabuco

- Retuvieron motos y licencias de conducir en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Más datos de los incidentes con heridos en un barrio de Chacabuco

- Accidente en un barrio de Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Accidente en un barrio de Chacabuco

- Vecinos traslados al Hospital de Chacabuco

- Incendio en una vivienda de Chacabuco

- Sentida despedida para un vecino fallecido en Chacabuco

- Habilitan un teléfono para denunciar yuyales en Chacabuco

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Madrugada accidentada en Chacabuco

- Incidentes en el centro de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)