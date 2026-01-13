martes, 13 de enero de 2026

A la espera de lluvia en Chacabuco

 


Tiempo.

El verano está impactando en Chacabuco fon altas temperaturas que invitan a ser combatidas con altas dosis de pileta.



Tiempo.

En las próximas horas podría experimentarse una incipiente baja del calor y esto estaría aparejado con un incremento en la probabilidad de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado tormentas para el jueves por la madrugada y la noche.

Por el momento no hay alertas Meteorológicas para la zona de Chacabuco pero si para el sur de Santa Fe para ese entonces.


