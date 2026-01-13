Desapareció un auto en Chacabuco y apareció en otra ciudad chocado

De un barrio.
Una vecina puso en conocimiento de la Policía que desapareció su auto de un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de un Ford Ka color gris claro. La dueña advirtió la desaparición esta mañana y dio aviso a la Policía.
El rastreo de la patente permitió descubrir que el coche estaba en Junín, chocado y retenido.
La dueña comentó que para ella fue un robo.
Al parecer, el vehículo tenía las llaves colocadas, estacionado frente a la casa de la mujer.
Ocurrió en Roca entre Padre Doglia y Avellaneda.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- En alerta por un robo en la zona cercana a Chacabuco
- Presentaron el festival de tango y folclore de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- A la espera de lluvia en Chacabuco
- Incidentes cerca del acceso y una plaza de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Este fin de semana se realiza uno de los festivales más populares de Chacabuco
- Intiman a los propietarios de lotes de "Chacabuco para todos I"
- Le robaron y escaparon por tierra hacia Chacabuco
- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco
- Se fue de la casa y cuando volvió, le habían robado
- Video: Incendio, pelea y disparo al aire en Chacabuco
- Retuvieron motos y licencias de conducir en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario