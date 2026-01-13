martes, 13 de enero de 2026

Desapareció un auto en Chacabuco y apareció en otra ciudad chocado

 


De un barrio.

Una vecina puso en conocimiento de la Policía que desapareció su auto de un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se trata de un Ford Ka color gris claro. La dueña advirtió la desaparición esta mañana y dio aviso a la Policía.

El rastreo de la patente permitió descubrir que el coche estaba en Junín, chocado y retenido.

La dueña comentó que para ella fue un robo.

Al parecer, el vehículo tenía las llaves colocadas, estacionado frente a la casa de la mujer.

Ocurrió en Roca entre Padre Doglia y Avellaneda.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- En alerta por un robo en la zona cercana a Chacabuco

- Policiales:

- Choque

- Caballos retenidos

- Presentaron el festival de tango y folclore de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

- A la espera de lluvia en Chacabuco

- Incidentes cerca del acceso y una plaza de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas II

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Este fin de semana se realiza uno de los festivales más populares de Chacabuco

- Intiman a los propietarios de lotes de "Chacabuco para todos I"

- Le robaron y escaparon por tierra hacia Chacabuco

- Necrológicas I

- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

- Se fue de la casa y cuando volvió, le habían robado

- Video: Incendio, pelea y disparo al aire en Chacabuco

- Retuvieron motos y licencias de conducir en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)