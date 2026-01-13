Les robaron mientras dormían en Chacabuco

Últimas horas.
Una familia sufrió un robo mientras dormía. Sucedió en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Según informado a Chacabuquero, cuando los integrantes de la familia se despertaron notaron el faltante de pertenencias como celulares y una cartera.
También se dieron cuenta que alguien había cerrado con llave la puerta de un dormitorio donde pernocta una mujer.
Al parecer, el o los ladrones ingresaron a la vivienda en silencio y sin ejercer violencia.
Los integrantes de la familia habrían quedado profundamente dormidos porque durante las últimas horas habían estado en el festejo de un cumpleaños.
Ocurrió en inmediaciones de la sede de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada.
