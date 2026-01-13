Presentaron el festival de tango y folclore de Chacabuco

Se celebra en unos días.
Este mediodía se presentó el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue en el nuevo despacho del intendente Rubén Darío Golía.
Este año no se cobrará ni siquiera las sillas que están frente al escenario.
El evento se celebrará entre el 23 y el 25 de enero de 2026 ante el Palacio Municipal.
La noche del vienes estará reservada a artistas locales. El cierre estará a cargo de Carlos Ramón Fernández el Chacarero Cantor.
El sábado el número de cierre será Adrián Maggi.
El domingo el número principal será los Guaraníes
