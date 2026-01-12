Se fue de la casa y cuando volvió, le habían robado

Ciudad de Chacabuco.
Una vecina sufrió un robo en su casa mientras no había nadie en el lugar.
Volver a Chacabuquero.
Se ausentó de la vivienda entre la tarde del domingo y los primeros minutos de este lunes.
Se dio cuenta que alguien le había sustraído una garrafa de gas.
La situación fue puesta en conocimiento de la Policía.
Ocurrió en Inmediaciones de Liniers y Juan Manuel de Rosas.
