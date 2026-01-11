domingo, 11 de enero de 2026

Incidentes con heridos en un barrio de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Esta noche.

Esta noche se registraron incidentes con heridos de arma blanca en un barrio de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

La Policía debió concurrir al lugar en varias oportunidades por altercados entre grupos de personas. 

La última vez fue solicitada la presencia de ambulancias para trasladar al menos a dos heridos de arma blanca

También fue demorada al menos una persona y trasladada al Hospital para la realización de un precario médico antes de ser llevado a la Comisaría.

En el barrio Los Amigos, en Inmediaciones de la estación de trenes de Chacabuco. 

Al cabo del traslado de los heridos y los detenidos la Policia debió retirarse del barrio porque el clima se había vuelto hostil.


