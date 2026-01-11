Incidentes con heridos en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registraron incidentes con heridos de arma blanca en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La Policía debió concurrir al lugar en varias oportunidades por altercados entre grupos de personas.
La última vez fue solicitada la presencia de ambulancias para trasladar al menos a dos heridos de arma blanca
También fue demorada al menos una persona y trasladada al Hospital para la realización de un precario médico antes de ser llevado a la Comisaría.
En el barrio Los Amigos, en Inmediaciones de la estación de trenes de Chacabuco.
Al cabo del traslado de los heridos y los detenidos la Policia debió retirarse del barrio porque el clima se había vuelto hostil.
