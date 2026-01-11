Esta tarde.
Esta tarde se registró un incendio en una vivienda de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Tomó fuego un galpón.
No pudieron contener las llamas con baldes y agua de una pileta pero precisaron de la ayuda de los bomberos voluntarios.
Ocurrió en Almafuerte y Rizzi.
Según los vecinos en el lugar vive una familia de apellido Olivo.
Dos personas necesitaron asistencia médica del SAME. Se los trasladó al Hospital porque aspiraron humo. Se tratan de un varón y una mujer.
Dos dotaciones de bomberos fueron enviadas al lugar.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Sentida despedida para un vecino fallecido en Chacabuco
- Habilitan un teléfono para denunciar yuyales en Chacabuco
- Madrugada accidentada en Chacabuco
- Incidentes en el centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se restableció el servicio de un pozo de agua en Chacabuco
- Profesional de Chacabuco es noticia nacional por su trabajo con los indígenas
- Pedido a vecinos de un barrio por el hantavirus y otra problemática
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Robaron en la madrugada y algo más
- Retuvieron motos.con escape ruidoso en Chacabuco
- Inseguridad en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario