sábado, 10 de enero de 2026

Robaron en la madrugada y algo más

 Noticias policiales de Chacabuco

De noche.

Durante la madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de Chacabuco.



 A un vecino le robaron una moto Mondial 110 color blanco. Al parecer los ladrones eran una mujer y un varon que andaban en bicicleta.

Ocurrió en 171 y Montesano.

También hubo un problema de pareja en Inmediaciones de San Luis y Laprida en el que tuvo que actuar la Policía.

Sobre el final de la noche hubo quejas por un grupo de personas que anduvo generando alboroto y daños en las calles transversales al acceso Hipólito Yrigoyen.


