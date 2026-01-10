Robaron en la madrugada y algo más

De noche.
Durante la madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
A un vecino le robaron una moto Mondial 110 color blanco. Al parecer los ladrones eran una mujer y un varon que andaban en bicicleta.
Ocurrió en 171 y Montesano.
También hubo un problema de pareja en Inmediaciones de San Luis y Laprida en el que tuvo que actuar la Policía.
Sobre el final de la noche hubo quejas por un grupo de personas que anduvo generando alboroto y daños en las calles transversales al acceso Hipólito Yrigoyen.
