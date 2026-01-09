viernes, 9 de enero de 2026

"Quiero que la dueña del perro pague los antibióticos"

 


Nota pedida de una vecina de Chacabuco mordida.

Soy la mujer a la que un perro mordió el 1 de enero 2026. 



Volver a Chacabuquero.

Me enteré que el perro tiene dueña. Me quiero comunicar con Bromatologia y no me atienden la llamada.

Me agarró infección en la pierna y tengo la antitetanica pues me la pusieron en el Hospital apenas me atendieron y me dieron los puntos.

Quiero que se haga cargo la dueña de los gastos de los antibióticos y denunciar por este medio que el perro sigue suelto y es peligroso.


Firma:

Natalia Borghetti


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Camionero hospitalizado en Chacabuco

- Corte programado de energía en Chacabuco 

- Una alerta que no es meteorológica para Chacabuco y la zona

- Accidente en el centro de Chacabuco

- El.107 no funciona en Chacabuco y hay un número alternativo

- Le robaron a una vecina de Chacabuco

- Necrológicas I

- Choque fatal en la ruta 7

- Inquietud por el paradero de un abuelo en Chacabuco

- Retuvieron más licencias que motos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Conflicto en un barrio de Chacabuco

- Festival e inauguración en la laguna de Chacabuco

- Necrológicas III

- Tras una muerte piden tomar prevenciones ante una peligrosa enfermedad en Chacabuco

 - Necrológicas II

- Labraron infracciones a automovilistas mal estacionados 

- Inseguridad en el centro de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Chacabuco favorecido en el reparto de la coparticipación

- Accidente en la madrugada: una persona hospitalizada

- "No habrá tolerancia en Chacabuco"


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)