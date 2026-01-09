"Quiero que la dueña del perro pague los antibióticos"

Nota pedida de una vecina de Chacabuco mordida.
Soy la mujer a la que un perro mordió el 1 de enero 2026.
Chacabuquero
Me enteré que el perro tiene dueña. Me quiero comunicar con Bromatologia y no me atienden la llamada.
Me agarró infección en la pierna y tengo la antitetanica pues me la pusieron en el Hospital apenas me atendieron y me dieron los puntos.
Quiero que se haga cargo la dueña de los gastos de los antibióticos y denunciar por este medio que el perro sigue suelto y es peligroso.
Firma:
Natalia Borghetti
