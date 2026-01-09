Mediodía.
Este mediodía se registró un accidente en el centro de Chacabuco.
Una persona que iba en moto fue trasladada al Hospital.
Al parecer, sufrió una caída. Se trataría de una vecina de 26 años llamada Pamela Barrios.
Ocurrió en Italia entre Belgrano y Rivadavia.
