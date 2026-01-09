viernes, 9 de enero de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

 

Para tener en cuenta 

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el sábado 10 de enero efectuará un corte de energía eléctrica en la cámara Nº 3, desde las 07:00hasta las 11:00.



Volver a Chacabuquero.

Afectars la zona delimitada por las siguientes calles: 25 de Mayo, Mendoza, 12 de Febrero y Av. Saavedra.

Motiva este corte tareas de mantenimiento en red de media tensión.

Se suspende por lluvia.


