Corte programado de energía en Chacabuco

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el sábado 10 de enero efectuará un corte de energía eléctrica en la cámara Nº 3, desde las 07:00hasta las 11:00.
Afectars la zona delimitada por las siguientes calles: 25 de Mayo, Mendoza, 12 de Febrero y Av. Saavedra.
Motiva este corte tareas de mantenimiento en red de media tensión.
Se suspende por lluvia.
