Chacabuco favorecido en el reparto de la coparticipación

Al tope de todas las listas.
Chacabuco fue el municipio más favorecido en lo que tiene que ver con la base para la distribución de la coparticipación provincial de este año.
Chacabuquero.
La comuna gobernada por Rubén Darío Golía quedó al tope de la lista nuevos distritos a los cuales se le aumentó Coeficiente Único de Distribución.
El denominado CUD sirve para establecer como se distribuye la Coparticipación provincial y otros fondos especiales.
En el 2026 el incremento fue del 15,68 por ciento.
