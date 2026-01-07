Accidente en el acceso a Chacabuco

Medianoche
Esta bella noche se registró un accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.
Participaron en el mismo un furgón y una bicicleta.
Una persona de sexo femenino que iba en la bicicleta no requirió atención médica.
Ocurrió en Yrigoyen y 14 de Julio.
