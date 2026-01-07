miércoles, 7 de enero de 2026

Accidente en el acceso a Chacabuco

 


Medianoche 

Esta bella noche se registró un accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.

Participaron en el mismo un furgón y una bicicleta. 



Volver a Chacabuquero.

Granja Daña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana

Una persona de sexo femenino que iba en la bicicleta no requirió atención médica. 

Ocurrió en Yrigoyen y 14 de Julio.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vehículo dañado en el centro de Chacabuco

- Necrológicas II del martes

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas  I

- Inauguraron una plazoleta y una cuadra de pavimento en Chacabuco

- "En la foto se ve cómo sale el agua en mí barrio de Chacabuco"

- Accidente y queja de vecinos en Chacabuco 

- Problemas con un acosador en Chacabuco

- Vecina de Chacabuco ganó un salto en paracaídas 

- Ya se puede comprar la rifa de esta importante entidad de Chacabuco

- Nota de la madre del jóven de Chacabuco por el que se pidió cadena de oración 

- Acusa a un vecino de Chacabuco de golpearla y robarle 

- Comunicado sobre la dirección del Hospital Municipal de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco 

- Vecinos de Chacabuco citados por la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires

- Extendieron la emergencia y desastre agropecuario para Chacabuco y otros dos distritos 

- Retuvieron una moto tras cruzar semáforos en rojo en Chacabuco 

- Cadena de oración por un joven de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Cantante de Chacabuco se presenta al pie de los Andes


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)