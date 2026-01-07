Que en paz descansen: César y Zulema.
- Julio César Felice. Falleció a los 81 años. Casa de duelo: Solís 1.
- Nilda Zulema Derulo viuda de Ceres. Falleció a los 89 años. Casa de duelo: Jujuy 150.
Necrológicas recientes: QEPD
