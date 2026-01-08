Festival e inauguración en la laguna de Chacabuco

Además, sorteo.
Este fin de semana habrá música para inaugurar la temporada y una cabaña en la Laguna de Rocha del partido de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Será el domingo desde las 13.00. Habrá juegos y un recital del dúo Edu y Charly de Moquehuá.
La cabaña es el primer dormitorio que se podrá alquilar. Hay otro en proceso de construcción.
Además, el Club de Pesca sigue vendiendo un bono contribución que cuesta 5.000 pesos. Los premios son un kayak para dos personas y una conservadora. Sortea el 14 de febrero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
