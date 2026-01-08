jueves, 8 de enero de 2026

Retuvieron más licencias que motos en Chacabuco

 


Tránsito.

En el Operativo de prevención del Área de Tránsito en conjunto con la Policía comunal de Chacabuco  se retuvieron más licencias de conducir que motos.



Volver a Chacabuquero.

Según el informe oficial sobre calle Av Miguel Gil y Vélez Sarfield se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, ocho licencias de conducir por circular tres a contramano, tres sin casco y dos por falta de seguro obligatorio.

Se labró un acta de infracción por estacionar camión en zona no permitida.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Conflicto en un barrio de Chacabuco

- Festival e inauguración en la laguna de Chacabuco

- Necrológicas III

- Tras una muerte piden tomar prevenciones ante una peligrosa enfermedad en Chacabuco

 - Necrológicas II

- Labraron infracciones a automovilistas mal estacionados 

- Inseguridad en el centro de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Chacabuco favorecido en el reparto de la coparticipación

- Accidente en la madrugada: una persona hospitalizada

- "No habrá tolerancia en Chacabuco"

Todavía se habla de esto:

- Demorados en la noche de Chacabuco

- Necrológicas II

Policiales de Chacabuco:

Choque en la tarde

- Un fallecido

- Se postergó el festival en el que iba a participar Marcelo Ferrer 

- Necrológicas I

- Piden cadena de oración por una vecina de Chacabuco

- Existe un proyecto para mudar a la Fiscalía de Chacabuco a un lugar más céntrico de Chacabuco 

- Presentaron el plan para que no se derrumbe la Municipalidad de Chacabuco

- Agradecimiento de la madre del joven de Chacabuco que fue operado

- Hallazgo en la noche de Chacabuco

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

- Robo en un barrio de Chacabuco

- Accidente en el acceso a Chacabuco

- Vehículo dañado en el centro de Chacabuco

- Necrológicas II del martes


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)