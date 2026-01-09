Una alerta que no es meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Chacabuco quedó en una zona complicada por una alerta oficial. No es meteorológica.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Es una alerta por posibles incendios y fue emitida por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
En un plazo de 72 horas la zona de Chacabuco pasa de amarillo a rojo.
Todo está relacionado con las condicioness materiales para que se extienda el fuego.
Este vienes los bomberos voluntarios debieron combatir un incendio de basura en inmediaciones del Monte de Mori . Todo indica que fue intencional.
La mejor manera de prevenir un incendio es no iniciarlo.
Mientras tanto, no se concretan los anuncios de lluvias que sumarían humedad al terreno.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en el centro de Chacabuco
- El.107 no funciona en Chacabuco y hay un número alternativo
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Inquietud por el paradero de un abuelo en Chacabuco
- Retuvieron más licencias que motos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Conflicto en un barrio de Chacabuco
- Festival e inauguración en la laguna de Chacabuco
- Tras una muerte piden tomar prevenciones ante una peligrosa enfermedad en Chacabuco
- Labraron infracciones a automovilistas mal estacionados
- Inseguridad en el centro de Chacabuco
- Chacabuco favorecido en el reparto de la coparticipación
- Accidente en la madrugada: una persona hospitalizada
- "No habrá tolerancia en Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario