viernes, 9 de enero de 2026

Una alerta que no es meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.

Chacabuco quedó en una zona complicada por una alerta oficial. No es meteorológica.



Es una alerta por posibles incendios y fue emitida por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En un plazo de 72 horas la zona de Chacabuco pasa de amarillo a rojo.

Todo está relacionado con las condicioness materiales para que se extienda el fuego.



Este vienes los bomberos voluntarios debieron combatir un incendio de basura en inmediaciones del Monte de Mori . Todo indica que fue intencional.

La mejor manera de prevenir un incendio es no iniciarlo.

Mientras tanto, no se concretan los anuncios de lluvias que sumarían humedad al terreno.


