viernes, 9 de enero de 2026

El.107 no funciona en Chacabuco y hay un número alternativo

Comunicado.

Desde la Secretaría de Salud, a cargo del Dr. Sebastián Bozzini, se informa a la población que la línea 107 de emergencias del Hospital Municipal se encuentra funcionando de manera irregular.



Por tal motivo, hasta que se solucione el inconveniente, ante cualquier emergencia deberán comunicarse al 2352442086, línea fija que cumple la misma función que el 107.



