El.107 no funciona en Chacabuco y hay un número alternativo

Comunicado.
Desde la Secretaría de Salud, a cargo del Dr. Sebastián Bozzini, se informa a la población que la línea 107 de emergencias del Hospital Municipal se encuentra funcionando de manera irregular.
Volver a Chacabuquero.
Por tal motivo, hasta que se solucione el inconveniente, ante cualquier emergencia deberán comunicarse al 2352442086, línea fija que cumple la misma función que el 107.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Inquietud por el paradero de un abuelo en Chacabuco
- Retuvieron más licencias que motos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Conflicto en un barrio de Chacabuco
- Festival e inauguración en la laguna de Chacabuco
- Tras una muerte piden tomar prevenciones ante una peligrosa enfermedad en Chacabuco
- Labraron infracciones a automovilistas mal estacionados
- Inseguridad en el centro de Chacabuco
- Chacabuco favorecido en el reparto de la coparticipación
- Accidente en la madrugada: una persona hospitalizada
- "No habrá tolerancia en Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario