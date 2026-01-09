Que en paz descansen: Alejandro y Rosa.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Benito Alejandro Capó "Cacho". Falleció a los 92 años. Casa de duelo: Lamadrid 19. Sepelio a las 10.00
- Rosa Norma Decunto viuda de Guillotti. Falleció el 8 de enero a los 93 años.
.
Necrológicas recientes: QEPD
