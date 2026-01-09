viernes, 9 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descansen: Alejandro y Rosa. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

   - Benito Alejandro Capó "Cacho". Falleció a los 92 años. Casa de duelo: Lamadrid 19. Sepelio a las 10.00

- Rosa Norma Decunto viuda de Guillotti. Falleció el 8 de enero a los 93 años.


.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Choque fatal en la ruta 7

- Bomberos: accidente en la ruta 7 en Chacabuco

- Inquietud por el paradero de un abuelo en Chacabuco

- Retuvieron más licencias que motos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Conflicto en un barrio de Chacabuco

- Festival e inauguración en la laguna de Chacabuco

- Necrológicas III

- Tras una muerte piden tomar prevenciones ante una peligrosa enfermedad en Chacabuco

 - Necrológicas II

- Labraron infracciones a automovilistas mal estacionados 

- Inseguridad en el centro de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Chacabuco favorecido en el reparto de la coparticipación

- Accidente en la madrugada: una persona hospitalizada

- "No habrá tolerancia en Chacabuco"


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)