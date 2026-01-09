viernes, 9 de enero de 2026

Choque fatal en la ruta 7 en Chacabuco



Esta madrugada.

Esta madrugada se registró un accidente fatal en el kilómetro 194 de la ruta 7 a la altura de Chacabuco.



Se trató de un choque frontal entre un camión y una camioneta tipo utilitario.

Una persona de sexo masculino perdió la vida en el lugar. 

Los bomberos voluntarios participaron en las tareas de rescate del cuerpo.

El transporte de cargas es de Chacabuco. El chofer no sufrió lesiones de gravedad 

El tránsito en la ruta se cortó por el siniestro vial.

La emergencia se registró en torno a las 5.40 de la mañana.

La foto que ilustra esta nota fue enviada por una mujer que viajaba por la ruta rumbo a General Pico, La Pampa.


