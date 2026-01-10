sábado, 10 de enero de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

 

Para tener en cuenta

Ara tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el domingo 11 de enero efectuará un corte parcial de energía eléctrica en el Alimentador N° 2.



Volver a Chacabuquero.

Será desde las 07:00 . hasta 10:00  afectando la zona delimitada por las siguientes calles:

• Domínguez, 14 de Julio, Acc. H. Irigoyen, Cerrito, Zapiola, V. Lopez, Av. J.D. Perón, Francia, España, Villegas y Dr. Fages.

• Acc. H. Irigoyen y adyacencias.

• Así como también, la zona norte rural del partido de Chacabuco (Hacia intersección de Ruta 30 y Ruta 191)

Motiva este corte el mantenimiento en línea de Media Tensión. Se suspende por lluvia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Pedido a vecinos de un barrio por el hantavirus y otra problemática 

- Necrológicas I

- Robaron en la madrugada y algo más

- Retuvieron motos.con escape ruidoso en Chacabuco

- Inseguridad en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Mix de Chacabuco:

- Muestra un pastizal

- Sorteo

- Inauguración 

- Camionero hospitalizado en Chacabuco

- Corte programado de energía en Chacabuco

- "Quiero que la dueña del perro pague los antibióticos"

- Una alerta que no es meteorológica para Chacabuco y la zona

- Accidente en el centro de Chacabuco

- El.107 no funciona en Chacabuco y hay un número alternativo

- Le robaron a una vecina de Chacabuco

- Necrológicas I

- Choque fatal en la ruta 7

- Inquietud por el paradero de un abuelo en Chacabuco

- Retuvieron más licencias que motos en Chacabuco


on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)