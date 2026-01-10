- Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta
Ara tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el domingo 11 de enero efectuará un corte parcial de energía eléctrica en el Alimentador N° 2.
Volver a Chacabuquero.
Será desde las 07:00 . hasta 10:00 afectando la zona delimitada por las siguientes calles:
• Domínguez, 14 de Julio, Acc. H. Irigoyen, Cerrito, Zapiola, V. Lopez, Av. J.D. Perón, Francia, España, Villegas y Dr. Fages.
• Acc. H. Irigoyen y adyacencias.
• Así como también, la zona norte rural del partido de Chacabuco (Hacia intersección de Ruta 30 y Ruta 191)
Motiva este corte el mantenimiento en línea de Media Tensión. Se suspende por lluvia.
