Profesional de Chacabuco es noticia nacional por su trabajo con los indígenas

Informe especial.
Un profesional criado en Chacabuco fue objeto de un informe de noticias nacional por su trabajo con los pueblos originarios del Norte de Argentina.
Volver a Chacabuquero.
Tiene una fundación que hace pozos de agua y comparte conocimientos sobre el cultivo de la tierra con las comunidades wichi y chorote.
Es un ingeniero agrónomo llamado Alejandro Deane. La fundación es Sivok y está activa desde el 2002.
El Canal de Noticias TN publicó un informe sobre el trabajo de Deane. Se lo puede ver en su correspondiente sitio de noticias.
