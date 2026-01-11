"Quiero dar a conocer una situación angustiante en una pileta pública de Chacabuco"

Nota pedida.
Quiero dar a conocer un momento muy angustiante para una familia de Villa Constitución que viajó 200 kilómetros para venir a nuestro tan querido Parque Recreativo.
Volver a Chacabuquero.
Se encontraban disfrutando de la tarde en las pileta la señora junto a su hija. En una situación confusa la nena se asustó, y sin querer hundió a su mamá y terminan las dos sumergidas bajo el agua ahogándose.
Por suerte una nena de 11 años pudo ayudarlas y salvarlas.
Es una vergüenza que el parque recreativo tenga un bañero como el que tiene que no se toma su trabajo en serio. Pedimos por favor pensemos en que tiene que haber alguien responsable.
Se la pasa con el celular en la mano y no está atento a estas situaciones.
Además, es un irrespetuoso porque ante la no respuesta de su parte, fue muy grosero, tomándose la situación en chiste y esta familia quedo muy angustiada.
Pensemos que acá vienen niños a la colonia y necesitamos un bañero que sea responsable!!! Felicito a la niña que salvó a estas dos personas y hoy la historia es diferente.
Firma:
Carolina
