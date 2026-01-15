Se tomaron cartas en el asunto de la queja por el incidente en la Pileta municipal de Chacabuco

Publicación en Chacabuquero.
La Municipalidad tomó cartas en el asunto de la queja de una vecina por un incidente ocurrido el fin de semana en la pileta del Parque Recreativo de Chacabuco.
Cabe recordar que Chacabuquero publicó una nota el domingo en la que una vecina daba a conocer que dos mujeres estuvieron a punto de ahogarse y fueron rescatadas por una niña de 11 años sin que tomara intervención el guardavidas.
Hoy fuentes de la Municipalidad se comunicaron con este medio para informar que el guardavidas reconoció la situación y fue separado del cargo.
Este tipo de trabajadores firman contratos por temporada que pueden ser rescindidos
Ahora habrá un nuevo guardavidas.
