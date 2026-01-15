Denunció que su madre fue agredida en Chacabuco

Valiente actitud.
Un joven de Chacabuco usó las redes sociales para denunciar un caso de violencia de género que sufrió su madre.
Chacabuquero.
Según dijo, la mujer fue atacada por su ex pareja el domingo y no fue la primera vez.
El adolescente publicó fotos de las lesiones que presentó su progenitora y agregó que la Justicia la benefició con una medida de restricción perimetral para que el acusado no se le pueda acercar. A esto se suma que ya cuenta con un botón antipático.
También acusó a la ex pareja de la mujer de acosar a menores de edad en las redes sociales.
