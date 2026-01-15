Necesitan reunir 2 millones de pesos para pagar una operación

Ayuda para una joven de Chacabuco
Una familia de Chacabuco está recaudando fondos para solventar los costos de una operación a la que se debe someter una joven.
Necesita reunir 2 millones de pesos.
Se encuentra ofreciendo un bono con 9 premios a beneficio de Kiara Mastantuono. Cada número cuesta 2000 pesos.
"Tiene las vías respiratorias obstruidas. Pólipos adenoides y amígdalas -comentó un familiar de Kiara-. El doctor dice que es necesario operar lo antes posible ya que se le dificulta mucho respirar y algo tan simple como comer o dormir bien. En ocasiones le provoca sangrados espera por una mejor calidad de vida".
El alias para el que quiera colaborar es: kiara.mastan
Y celular para comunicarse, :2352464988
