Ya sancionaron a varios vecinos de Chacabuco por falta de limpieza

Comunicado.
Desde el Municipio se informa a la comunidad que ya se ha procedido a infraccionar a más de 50 propietarios de lotes baldíos que se encontraban en estado de abandono, sin la limpieza ni el mantenimiento correspondiente, generando riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad.
Volver a Chacabuquero.
Se aclara que la totalidad de estas infracciones surge a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos, recibidas a través del número 2352 498147, canal habilitado para este tipo de reclamos.
Asimismo, se comunica que en los próximos días se comenzará a citar a todos los infractores, y que los controles continuarán en distintos sectores de la ciudad, sin excepciones.
Se solicita de manera urgente a los propietarios de lotes baldíos que regularicen la situación y realicen la limpieza correspondiente, a fin de evitar la aplicación de multas económicas elevadas, conforme a lo establecido por la normativa vigente.
Se recuerda que la limpieza y el mantenimiento de los lotes baldíos es responsabilidad exclusiva de sus dueños, y que toda consecuencia derivada del incumplimiento recaerá directamente sobre los propietarios.
El Municipio continuará actuando con firmeza para garantizar el orden, la higiene urbana y el cuidado de la salud pública, priorizando el bienestar de todos los vecinos.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
