miércoles, 14 de enero de 2026

Ya sancionaron a varios vecinos de Chacabuco por falta de limpieza

 


Comunicado.

Desde el Municipio se informa a la comunidad que ya se ha procedido a infraccionar a más de 50 propietarios de lotes baldíos que se encontraban en estado de abandono, sin la limpieza ni el mantenimiento correspondiente, generando riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad.



Volver a Chacabuquero.

Pizza libre en Caribe Flow Chacabuco
Pizza Libre en Caribe Flow

Se aclara que la totalidad de estas infracciones surge a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos, recibidas a través del número 2352 498147, canal habilitado para este tipo de reclamos.

Asimismo, se comunica que en los próximos días se comenzará a citar a todos los infractores, y que los controles continuarán en distintos sectores de la ciudad, sin excepciones.

Se solicita de manera urgente a los propietarios de lotes baldíos que regularicen la situación y realicen la limpieza correspondiente, a fin de evitar la aplicación de multas económicas elevadas, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Se recuerda que la limpieza y el mantenimiento de los lotes baldíos es responsabilidad exclusiva de sus dueños, y que toda consecuencia derivada del incumplimiento recaerá directamente sobre los propietarios.

El Municipio continuará actuando con firmeza para garantizar el orden, la higiene urbana y el cuidado de la salud pública, priorizando el bienestar de todos los vecinos.


Firma:

Municipalidad de Chacabuco


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Vecina agredida en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas II

- Choque cerca del Hospital de Chacabuco 

- Vehículos accidentados y retenidos en Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Necrológicas I

- Violento choque en la madrugada de Chacabuco

- Fallecimiento

Todavía se habla de esto:

- Les robaron mientras dormían en Chacabuco

- Una persona lesionada fue trasladada al Hospital de Chacabuco

- Trabajos de mantenimiento de caminos rurales de Chacabuco

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Necrológicas I

- Habrá vecinos exceptuados de pagar la Tasa por Salud en Chacabuco

- En alerta por un robo en la zona cercana a Chacabuco

- Policiales:

- Choque

- Caballos retenidos

- Robaron un auto en Chacabuco y apareció en otra ciudad chocado

- Presentaron el festival de tango y folclore de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

- A la espera de lluvia en Chacabuco

- Incidentes cerca del acceso y una plaza de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)