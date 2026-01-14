miércoles, 14 de enero de 2026

Más datos del accidente en una avenida: niños hospitalizados



Esta tarde Chacabuco.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito camino al cementerio de Chacabuco.



Participaron una moto Honda y unas bicicletas. En estas últimas iban dos niños de 6 y 8 años.

Los menores fueron trasladados al Hospital en ambulancia. Viven a unas cuadras del lugar del accidente por lo que su familia se enteró rápidamente de la situación.

El conductor de la moto, de 60 años, no sufrió lesiones 

Ocurrió en la mano descendente de Garay entre Combatientes de Malvinas y Fuerza Aérea.


