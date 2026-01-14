Una mujer pidio ayuda por una golpiza

Esta tarde en Chacabuco.
Esta tarde una vecina pidió auxilio a la Policía alegando que su ex pareja la había agredido con un objeto punzante y una maza.
Volver a Chacabuquero.
Los efectivos que concurrieron al lugar de la emergencia pidieron la presencia de una ambulancia del SAME para brindar atención médica a la femenina.
Ocurrió en La Rioja continuación.
El acusado no se encontraba en el lugar al arribo de los patrulleros.
La mujer fue trasladada al Hospital en la ambulancia.
