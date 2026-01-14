miércoles, 14 de enero de 2026

Una mujer pidio ayuda por una golpiza

 


Esta tarde en Chacabuco.

Esta tarde una vecina pidió auxilio a la Policía alegando que su ex pareja la había agredido con un objeto punzante y una maza.



Los efectivos que concurrieron al lugar de la emergencia pidieron la presencia de una ambulancia del SAME para brindar atención médica a la femenina.

Ocurrió en La Rioja continuación.

El acusado no se encontraba en el lugar al arribo de los patrulleros.

La mujer fue trasladada al Hospital en la ambulancia.


