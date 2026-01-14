Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Mabel.
- Josefa Mabel Soriano. Falleció a los 94 años. Casa de duelo: Primera Junta 103.
