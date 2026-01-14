Vehículos accidentados y retenidos en Chacabuco

Últimas horas.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que fueron retenidos vehículos que participaron en choques en las últimas horas.
Fue secuestrado un FIAT Uno que chocó con otro auto. Fue por licencia de conducir vencida y falta de seguro, según el informe oficial.
Y también se retuvo una moto Yamaha XTZ que chocó con un coche en Saavedra y Pueyrredón.Fue por licencia de conducir vencida.
Por otro lado, se retuvo una motocicleta participe de un accidente sobre calle Av E Román y Dean Funes por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente(conducida por menor de edad).
