Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

Urgente.
Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al Juzgado de Faltas Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 -1er piso- de nuestra ciudad, en el horario de 8:30 a 11:00 horas, por motivos que se les comunicarán.
Lista:
Baigorria, Kevin Osmar
Berra, Marcos
Romero, Débora
Bonzo, Dalmiro Emmanuel
Burgos Maza, Bautista
Fernández, Miguel Ángel
Guerra, Ángel Óscar
Nicoletti, Enzo Adrián
Reiti, Luciano
Deberán presentarse en forma urgente a fin de regularizar su situación.
