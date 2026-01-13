martes, 13 de enero de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

   

Urgente. 

Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al Juzgado de Faltas Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 -1er piso- de nuestra ciudad, en el horario de 8:30 a 11:00 horas, por motivos que se les comunicarán. 



Volver a Chacabuquero.


Lista:


Baigorria, Kevin Osmar

Berra, Marcos

Romero, Débora

Bonzo, Dalmiro Emmanuel

Burgos Maza, Bautista

Fernández, Miguel Ángel

Guerra, Ángel Óscar

Nicoletti, Enzo Adrián

Reiti, Luciano


Deberán presentarse en forma urgente a fin de regularizar su situación.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

