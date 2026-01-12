Este fin de semana se realiza uno de los festivales más populares de Chacabuco

Agenda.
Este fin de semana se llevará a cabo uno de los festivales más convocantes de Chacabuco.
Se trata del festival de la Movida Tropical que se desarrollará el sábado 17 y domingo 18 de enero en el Playón de la plaza 5 de Agosto, La Rioja y Miguel Gil.
El sábado se presentarán: Miguel García, Diego Lobos, el Puma Pereyra, Pepe Basualdo, Diana Basualdo y su grupo. Cierre a cargo de Iván Antonigevich y Joana Jaime.
El domingo será el turno de: Cristian Ruíz, Héctor Aníbal, Amadeo, Alexi, Lukitas Martínez, Marcos Torrez y Latidos Cumbieros. Cierre a cargo de: Osvaldo "Corazón" Gaitán.
Organiza la Sociedad de Fomento Ubaldo Martínez.
