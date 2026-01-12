lunes, 12 de enero de 2026

Este fin de semana se realiza uno de los festivales más populares de Chacabuco

 


Agenda.

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los festivales más convocantes de Chacabuco.



Se trata del festival de la Movida Tropical que se desarrollará el sábado 17 y domingo 18 de enero en el Playón de la plaza 5 de Agosto, La Rioja y Miguel Gil.

El sábado se presentarán: Miguel García, Diego Lobos, el Puma Pereyra, Pepe Basualdo, Diana Basualdo y su grupo. Cierre a cargo de Iván Antonigevich y Joana Jaime.

El domingo será el turno de: Cristian Ruíz, Héctor Aníbal, Amadeo, Alexi, Lukitas Martínez, Marcos Torrez y Latidos Cumbieros. Cierre a cargo de: Osvaldo "Corazón" Gaitán.

Organiza la Sociedad de Fomento Ubaldo Martínez.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

