Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Alejandro.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Alejandro Gabriel Eliceiry. Falleció a los 47 años. Casa de duelo: Villegas 481. Sepelio: mañana a las 10.00.
.
Necrológicas recientes: QEPD
