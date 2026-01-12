lunes, 12 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Alejandro. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Alejandro Gabriel Eliceiry. Falleció a los 47 años. Casa de duelo: Villegas 481. Sepelio: mañana a las 10.00.

.


Necrológicas recientes: QEPD


