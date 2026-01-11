Que en paz descanse: César.
- Julio César Gouarnalusse. Falleció a los 37 años. Casa de duelo: Barrio Los Pioneros 185. Sepelio a las 12.00.
