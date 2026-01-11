domingo, 11 de enero de 2026

Robo en una vivienda de Chacabuco

 

Domingo.

Esta tarde una vecina puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo en su vivienda.



Volver a Chacabuquero.

Alguien ingresó al lugar mientras no había moradores y sustrajo dinero en efectivo.

Ocurrió en Saavedra entre Andes y Callao.


