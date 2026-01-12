lunes, 12 de enero de 2026

Intiman a los propietarios de lotes de "Chacabuco para todos I"



Comunicado.

La Dirección de Casa de Tierras INTIMA a todos/as los/as vecinos/as que posean terrenos en las quintas correspondientes al Programa de Urbanización “Chacabuco para Todos I”, a mantener sus lotes en correcto estado de conservación, mantenimiento e higiene.



El incumplimiento de esta obligación dará inicio al proceso de desadjudicación del terreno, conforme a la normativa vigente.

Mantener los terrenos limpios no es una opción: es una obligación legal y un deber con la comunidad.

