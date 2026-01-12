Incidentes cerca del acceso y una plaza de Chacabuco

Este lunes.
Este lunes se registraron incidentes en cercanías de uno de los accesos a la ciudad y en una plaza de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Personal del área de Tránsito había secuestrado 4 caballos y 1 potrillo en la zona de quintas. Cuando los estaba arriando hacia el corral municipal, fue interceptado por quien se supone que sería dueño de los equinos, que se movilizaba en moto.
El sujeto desató los animales y estos se escaparon.
Los agentes de Tránsito pidieron apoyo a la Policía pero cuando los patrulleros arribaron al lugar el motociclista ya se había retirado.
Sucedió en Inmediaciones de Juan XXIII y Artigas.
Por otro lado, hubo una pelea entre jóvenes en cercanías de la pista de skate de la plaza General Paz. El tumulto se dispersó antes del arribo de la Policía.
