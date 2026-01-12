Que en paz descansen: Mario y Luisa.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Roberto Mario Marino. Falleció a los 81 años. Casa de duelo: Italia 12. funeral hasta las 11.00.
- Mariana Luisa González viuda de Salas. Falleció a los 82 años. Casa de duelo: Güemes 470. Sepelio a las 16.30.
.
Necrológicas recientes: QEPD
