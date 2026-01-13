martes, 13 de enero de 2026

Fallecimiento

 


Este martes.

Ha fallecido la pequeña Amparo Castillo Ojeda.



Volver a Chacabuquero.

Se trata de la beba de Chacabuco  por la que en noviembre de 2025 muchos lectores de Chacabuquero se unieron a cadenas de oración para pedir por su salud.

Estaba internada desde entonces en un Hospital de La Plata.

Sufría una cardiopatía grave.

Vaya un abrazo a la distancia para los padres Mía Ojeda y Matías Castillo para que puedan sobrellevar esta pérdida. También se extiende el pésame a todos suss familiares.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Les robaron mientras dormían en Chacabuco

- Una persona lesionada fue trasladada al Hospital de Chacabuco

- Trabajos de mantenimiento de caminos rurales de Chacabuco

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Necrológicas I

- Habrá vecinos exceptuados de pagar la Tasa por Salud en Chacabuco

- En alerta por un robo en la zona cercana a Chacabuco

- Policiales:

- Choque

- Caballos retenidos

- Robaron un auto en Chacabuco y apareció en otra ciudad chocado

- Presentaron el festival de tango y folclore de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

- A la espera de lluvia en Chacabuco

- Incidentes cerca del acceso y una plaza de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas II

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Este fin de semana se realiza uno de los festivales más populares de Chacabuco

- Intiman a los propietarios de lotes de "Chacabuco para todos I"

- Le robaron y escaparon por tierra hacia Chacabuco

- Necrológicas I

- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

- Se fue de la casa y cuando volvió, le habían robado

- Video: Incendio, pelea y disparo al aire en Chacabuco

- Retuvieron motos y licencias de conducir en Chacabuco


on
Labels: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)