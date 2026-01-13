Fallecimiento

Este martes.
Ha fallecido la pequeña Amparo Castillo Ojeda.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de la beba de Chacabuco por la que en noviembre de 2025 muchos lectores de Chacabuquero se unieron a cadenas de oración para pedir por su salud.
Estaba internada desde entonces en un Hospital de La Plata.
Sufría una cardiopatía grave.
Vaya un abrazo a la distancia para los padres Mía Ojeda y Matías Castillo para que puedan sobrellevar esta pérdida. También se extiende el pésame a todos suss familiares.
