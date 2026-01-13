martes, 13 de enero de 2026

En alerta por un robo en la zona cercana a Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Posible conexión.

La Policía de la región está en alerta por un robo en Junín.



Volver a Chacabuquero.

Alguien sustrajo un VW Suran.

El hecho podría estar conectado con el robo del Ford Ka que fue robado en Chacabuco y fue hallado chocado en Junín informado por Chacabuquero a modo de prinicia.


