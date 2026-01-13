martes, 13 de enero de 2026

Una persona lesionada fue trasladada al Hospital de Chacabuco

Anochecer.

Una persona de sexo masculino que presentaba lesiones en el cuerpo fue trasladada esta tarde al Hospital de Chacabuco en ambulancia. 



Presentaba cortes en un brazo y en el cuello según una vecina. 

Ya fue solicitada por unos policías del servicio de calle de la Comisaría local qué circunstancialmente estaban recorriendo la ciudad y vieron a esta persona que deambulaba por las calles de la ciudad. 

La ambulancia recogió al herido en inmediaciones de Miguel Gil y Terrile.

Las heridas que presentaba el masculino podrían ser producto de auto lesiones.


