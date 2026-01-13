Accidente en el centro de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente en la zona céntrica de Chacabuco.
Participaron una moto y un auto.
El conductor de la moto fue trasladado al Hospital en ambulancia.
Ocurrió en Saavedra y Pueyrredón.
