martes, 13 de enero de 2026

Accidente en el centro de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente en la zona céntrica de Chacabuco.



Participaron una moto y un auto.

El conductor de la moto fue trasladado al Hospital en ambulancia.

Ocurrió en Saavedra y Pueyrredón.


