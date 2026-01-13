Policiales: Choque - Caballos retenidos

Breves.
Choque. En Avellaneda y 25 de Mayo chocaron dos autos.
No hubo heridos.
Estuvo en el lugar la Policía y personal de Tránsito.
Caballos. Personal de Tránsito secuestró dos equinos en la vía pública sobre calle Moreno entre Insiarte y Carlos Gardel en breve periodo de tiempo se presenta su dueño a quien se le labró el acta de infracción correspondiente y le entregaron los mismos.
