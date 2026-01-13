martes, 13 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Elena. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- María Elena Sarlo viuda de Christin. Falleció a a los 86 años. Casa de duelo: Saavedra 361. Sepelio a las 16.30

.


